«Філатовець» і дружина «регіонала» виграли у китайців 144 мільйони на днопоглиблення Херсонського порту

Адміністрація Херсонського морського порту 19 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «СМД-Інвест» днопоглиблення на 144,28 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До квітня 2019 року на території гідротехнічних споруд порту, якірних стоянок, підхідних каналів до порту і піщаного кар’єру села Рибальче виконають днопоглиблення з відвезенням ґрунту до відвалу на різну відстань від 8 км до 41 км загальним обсягом 401 тис куб. м у середньому по 360 грн. куб. м. Це дорожче від усіх угод на днопоглиблення, які укладали портовики останніми роками і навіть за часів Януковича, однак ті контракти передбачали менші від 41 км відстані до відвалів.

Субпідрядником із днопоглиблення буде херсонське ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» Олени Опанащенко – дружини Михайла Опанащенка, екс-нардепа від Партії регіонів та колишнього голови Ліберальної партії України. Промірні роботи виконає субпідрядник ПП «Щит», а водолазні роботи – ТОВ «Ростгруп Професійний Демонтаж». Забезпечення виконання договору становить 5%.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 126,88 млн грн.

Дві інші фірми не допустили до аукціону. ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі» восени 2017 року було оштрафоване АМКУ за змову на тендері ДП «Адміністрація морських портів України» із ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв».

ТОВ «КП Комунекоресурси» вказало у відповідній довідці, що відомості про нього наявні у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Фірма вимагала допустити її до торгів, бо сталася технічна помилка, а порт не перевірив дані з довідки, як зробив це з «Інфлот-Данубіус Ейдженсі».

Також «КП Комунекоресурси» заявили, що переможець «СМД-Інвест» подав недійсний договір тайм-чартеру від 15 січня 2018 року між субпідрядником «СМК № 23» і власником ТОВ «Компанія «Нові Технології-Україна» на земснаряд «Дунай», ґрунтовозм «Куяльницька», «Ізмаїльська» і «Київська» та завізник якорів МЗ-9. Відхилена фірма сама 5 вересня 2017 року взяла перераховані судна у тайм-чартер строком до 5 вересня 2019 року в «Компанії «Нові Технології-Україна». А отже, остання не мала права укладати інші договори тайм-чартеру на ці судна. Замовник ніяк не відреагував на ці вимоги.

Єдиним допущеним конкурентом стала фірма «China Harbour Engineering company Ltd.» ( «CHEC» , Китай) компанії «China Communications Construction Company» ( «CCCC» , Китай), яка торік отримала підряди порту «Южний» на 1,06 млрд грн. і 586,05 млн грн.

Новомосковський «СМД-Інвест», який уперше виграв тендер саме на днопоглиблення, належить дніпровцю Дмитру Демченку. У 2015 р. він був членом дільничної виборчої комісії від кандидата в мери Дніпра Бориса Філатова.

У 2010 р. зі складу засновників фірми вийшов екс-директор Дніпропетровського облводоканалу Семен Шлаєн. До того ж року він володів ПАТ «Спеціалізоване монтажне управління № 24», яке у 2016 р. виграло тендери «Укртрансгазу» на 237,05 млн грн.

Демченко раніше володів нині ліквідованими ТОВ виробничо-комерційна фірма «Сінтра», ТОВ «Спін Транс», ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «С-Тракс», ТОВ «Євросервіскар». В останній фірмі його партнерами були екс-депутат міськради Дніпра Ігор Білаковський та Сергій Краснопольський, який у 2010 р. йшов у мери Дніпра від «Союзу лівих сил» , а в 2015 р. – у Дніпропетровську облраду від партії « Самопоміч» .

Із 2009 р. переможець отримав підрядів на 356,25 млн грн. Із них найбільший – від КП «Водно-спортивний комбінат» Дніпровської міськради на реконструкцію веслувального каналу і воднолижного стадіону за 179,44 млн грн., а другий за ціною – нинішній.