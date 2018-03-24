Суди не визнали суттєвих порушень на будівництві «Переможця», яке нелегально починав «Укрбуд»

Київський апеляційний адмінсуд підтримав рішення суду першої інстанції, який зобов’язав Київраду розглянути проект землеустрою щодо відведення землі ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління № 3 «Київзеленбуд» для будівництва житлового комплексу «Переможець» по вул. Воскресенській, 2-а у Києві, де починала зводити висотки держкорпорація «Укрбуд», але через скандал нібито відмовилась від проекту. Про це свідчить постанова апеляційного суду від 21 лютого.

У 2000 році Київрада надала «Київзеленбуду» у користування на 24 роки ділянку площею 1 ,95 га для обслуговування та експлуатації виробничої бази на вул. Воскресенській, 2-а у Дніпровському районі.

У 2014 році фірма звернулася до Департаменту земельних ресурсів КМДА, щоб він надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в орендне користування цієї ж ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу. Департамент у місячний термін відповіді не надав, тому «Київзеленбуд» замовив проект землеустрою у ТОВ «Український центр реконструкції та розвитку».

У 2017 році позивач звернувся до Департаменту земресурсів з розробленим проектом, і отримав відповідь, що, згідно з законодавством, питання про земельну ділянку по вул. Воскресенській, 2-а може бути розглянута лише у разі наявності розроблених та затверджених плану зонування території (Зонінг) або детального плану території (ДПТ), яких не було.

В подальшому «Київзеленбуд» звернувся до Окружного адмінсуд Києва, щоб той зобов’язав Департамент КМДА підготувати земельний проект, а Київраду – розглянути документ та прийняти рішення, згідно з яким змінилось би цільове призначення землі з «обслуговування та експлуатації виробничої бази» на «будівництво, експлуатацію та обслуговування житлового комплексу».

Суд визнав, що законодавство забороняє змінювати цільове призначення без Зонінгу та ДПТ, яких не існує щодо ділянки по Воскресенській, 2-а. Втім звернув увагу, що Зонінг та ДПТ розробляються виключно на основі Генерального плану. Згідно з Генпланом Києва, земля, де будується ЖК «Переможець», віднесена до земель житлової та громадської забудови. Крім того, проект землеустрою отримав позитивний висновок Департаменту містобудування та архітектури КМДА від 26.07.2016 р., яким підтверджено відповідність заявленої містобудівної ініціативи Генплану.

Тому суд вирішив, що заявлене позивачем цільове призначення ділянки відповідає Генплану, відповідно, ані ДПТ, ані план Зонінг, у разі їх розроблення та прийняття, не можуть йому суперечити, і в будь-якому випадку будуть відповідати Генплану. В результаті суд зобов’язав КМДА підготувати проект та розглянути його Київрадою з прийняттям відповідного рішення.

Київрада подала апеляційну скаргу, зазначаючи, що позивач просить змінити цільове призначення ділянки, що не відповідає вимогам законодавства, тобто без ДПТ та Зонінгу. Втім, апеляція зайняла сторону суду першої інстанції.

Як повідомляла телепрограма «Наші гроші», у 2015 році скандальний ЖК «Переможець» на Воскресенській, 2а зводила державна корпорація «Укрбуд». Причому забудова базувалася на рішенні Господарського суду міста Севастополя, прийнятого у 2014 році, коли Україна вже не контролювала установи в Криму. Згідно з рішенням, цільове призначення землі нібито змінювалося з «обслуговування виробничої бази» на житлову забудову. В подальшому в «Укрбуді» заявили, що відмовляються від проекту на Воскресенській.


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