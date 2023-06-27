Митниця активізувалася: злетіла сума виявлених порушень

Вилучено предмети правопорушень на понад 293 млн. грн.

За перші п'ять місяців поточного року Державна митна служба виявила 4991 порушення митних правил, загальна сума яких становила 4,3 млрд грн. Тобто це у 2,5 рази більше, ніж за той же період минулого року, повідомляється на сайті ГМС, інформує ZN.ua.

Митниця активізувалася: злетіла сума виявлених порушень
© Державна митна служба України/Facebook

Уточнюється, що працівники митниці вилучили предмети правопорушень на суму понад 293 млн. грн.

  • промислових товарів у сумі 162 млн грн;
  • продовольчих товарів у сумі 47 млн грн;
  • валюти на суму понад 64 млн. грн.;
  • транспортних засобів на суму 20 млн. грн.

Безпосередньо митниці розглянули 1272 справи про порушення митних правил та застосували адміністративні стягнення у вигляді штрафу на суму 53 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 26 млн гривень.

На розгляд до суду митниці передали 2628 справ щодо порушення митних правил на суму 1,1 млрд гривень.

За результатами розгляду справ суди наклали стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,1 млрд грн, цей показник на 73% більше за аналогічний показник 2022 року.


Олена Середа, ZN.ua





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