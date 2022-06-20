Столична митниця орендувала спанієля для пошуку контрабанди

Послуги мисливського спанієля для пошуку контрабанди були закуплені Київською митницею на тендері за 1,2 гривні на рік. Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, повідомляє "УП.Життя" .

Тендер на оренду службового пса оприлюднили 1 червня. Проте закупівля відбулась без використання електронної системи Prozorro. Документи підписали 15 червня.

Замовником є провідний державний інспектор Київської міської митниці ДФС Сторожик Юлія Федорівна.

А єдиним учасником і виконавцем є головна державна інспекторка-кінологиня Ткачук Євгенія Володимирівна.

Пес породи "російський мисливський спанієль" з позивним "Корд" буде боротися з контрабандою та порушенням митних правил. Він вже став до виконання обов'язків.

Київська митниця, відповідно до договору, має утримувати і годувати пса, забезпечити йому вольєр та нести витрати за медичне обслуговування. Якщо ж пес загине, кінологині мають виплатити балансову вартість пса – 8100 гривень.