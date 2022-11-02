В Україні перекрили канал контрабанди автозапчастин

Правоохоронці затримали інспектора Львівської митниці, який організував контрабандний канал ввезення автозапчастин в Україну. Про це повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури.

В Україні перекрили канал контрабанди автозапчастин

За даними досудового слідства, інспектор одного із митних постів Львівської митниці організував злочинну схему, за якою систематично отримував гроші від громадян за безперешкодне перевезення контрабандним шляхом автомобільних запчастин через державний кордон. Скільки часу функціонував цей контрабандний канал і скільки людей брало участь у цій злочинній схемі – не повідомляється.

Фігуранта затримали під час отримання чергового хабара у розмірі 10 000 гривень. Наразі він перебуває під вартою з можливістю внесення застави, згідно з рішенням суду.

В Україні перекрили канал контрабанди автозапчастин

Слідчі поліції за даними фактами відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем). Максимальне покарання за цією статтею – до 10 років із конфіскацією майна.

Досудове слідство триває. Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Закарпатській області митники брали участь у корупційній схемі розмитненні автомобілів на іноземних номерах.


Максимов Віталій, Тудей





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