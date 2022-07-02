На ринку праці в Україні фантастична ситуація, проте у багатьох українців немає досвіду пошуку роботи - експерт

Поки що ситуація фантастична здебільшого для роботодавців, інформує ZN.ua.

На ринку праці в Україні з'явилося багато висококласних фахівців, які втратили роботу, проте які не вміють шукати роботу. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів розповів Артур Міхно, співзасновник і керівник проєкту Work.ua.

Вн зазначив, що для роботодавців це фантастичний час пошуку співробітників. Їх тепер не треба "перекупляти".

"На ринку зараз з'явилося дуже багато людей високої кваліфікації, які працювали і були задоволені. Для роботодавців – це фантастичний період. У п'ять разів більше відгуків на кожну вакансію. І є дуже класні фахівці. При чому за досить адекватну ціну. Тому що раніше, щоб переманити їх, треба було запропонувати на 30–40 відсотків більшу зарплату. А зараз вони згодні на трохи менше, ніж мали.", – говорить Міхно.

За його словами, у середньому в Україні вакансій значно менше, ніж на них є попит.

Водночас, за його словами, багато людей, які працювали довгий час, тепер не знають, як шукати нову роботу.

"Щодо фахівців, які втратили роботу. У багатьох людей немає розуміння, як шукати нову", – каже Міхно.


Лія Ільченко, ZN.ua





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