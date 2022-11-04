У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйони

Упродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі було проведено 181 аукціон з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Майже кожні п’яті торги завершилися успішно. У результаті — сума продажу активів за місяць сягнула 643 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

У жовтні сума продажу активів банків, що ліквідуються, склала 643 мільйони
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Упродовж жовтня результативно відбулося 39 аукціонів, лотами на яких були активи чотирьох банків, що ліквідуються:

  • Банк «Аркада»;
  • Банк «Земельний капітал»;
  • Промінвестбанк;
  • Мегабанк.

Найбільш успішними з точки зору рівня конверсії (співвідношення ціни продажу до оціночної вартості) стали аукціони з продажу об'єктів нерухомості та транспортних засобів Промінвестбанка.

Середній рівень конверсії за результатами продажу 30 об'єктів нерухомості банку склав 180%. Два транспортні засоби (човни), що перебували на балансі банку, було реалізовано із рівнем конверсії 146% до оціночної ціни. Загалом сума продажу активів банку за місяць склала майже 272 млн грн.

Водночас найбільша сума продажу за місяць у банку «Аркада» — 351 млн грн. Зокрема, 10 жовтня успішно відбувся аукціон, лотом на якому стали майнові права на об'єкт нерухомості в центрі столиці.

Крім того, сума продажу активів банку «Земельний капітал» — прав вимоги за кредитами юридичних осіб — становить майже 20 млн грн. І на суму 0,03 млн грн було реалізовано основні засоби Мегабанку.

Загалом, за результатами 39 успішних аукціонів у жовтні: за 18 лотів було отримано оплату на суму 480 млн грн, оплата ще за 21 лот на суму 163 млн грн — очікується.

Окрім цього, від безпосереднього продажу активів фізичним та юридичним особам протягом жовтня виручено 1,2 млн грн.

Куди спрямують кошти

Кошти, отримані від продажу активів спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.





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