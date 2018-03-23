В США открыли дело против компании Kalashnikov USA

Фабрикой руководят люди, связанные с ближайшими соратниками Путина.

Федеральная прокуратура Южного округа Флориды открыла уголовное следствие по делу флоридской фабрики, изготовляющей самозарядные охотничьи ружья под маркой Калашников, пишет Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что фабрикой Kalashnikov USA руководят люди, "связанные с ближайшими союзниками роSSийского президента Владимира Путина".

Фабрика принадлежит израильской корпорации RWC Group LLC.

В 2012 году RWC стала эксклюзивным дистрибутором полуавтоматического варианта АК-47 в США . Его роSSийский изготовитель планировал продавать в Америке 200 тысяч "Калашниковых" в год. Но два года спустя Вашингтон наложил на концерн "Калашников" и других роSSийских оружейников санкции в связи с агрессией против Украины.

В августе 2015 года Kalashnikov USA попросила, чтобы власти Помпано-Бич предоставили ей налоговые льготы на сумму 162 тысячи долларов. В заявлении говорилось, что фабрика будет собирать ружья из деталей, импортированных из РоSSии. Однако санкции запрещают вступать с концерном в какие-либо коммерческие отношения.

RWC уверяет, что порвала все связи с Россией с концерном "Калашников" и неукоснительно соблюдает санкционный режим.

Однако в начале марта Bloomberg писал, что связь между Kalashnikov USA и "главными союзниками роSSийского президента Владимира Путина" есть. Майкл Тиратурян, менеджер в RWC и вице-президент Kalashnikov USA, давно знаком с Алексеем Криворучко, гендиректором концерна "Калашников". Другой менеджер RWC Питер Висковатых имеет деловые связи с совладельцем "Трансмашхолдинга" Андреем Бокаревым и президентом Уральской горно-металлургической компании Искандером Махмудовым. Бокарев и Махмудов владели до ноября 2017 года через "ТКХ-Инвест" компанией "Транскомплектхолдинг", купившей в 2014 году у "Ростеха" 49% "Калашникова".