Донецьке АМКУ перевірить підприємиць, які розіграли чверть мільйона на соках для дітей Краматорська
Донецьке ОТВ АМКУ розпочало розслідування за ознаками антиконкурентної змови між підприємцями з Краматорська Ганною Алад’євою та Ольгою Фокіною на тендері управління освіти Краматорської міськради щодо закупівлі соків для школярів міста на суму
Йдеться про тендер на закупівлю 22 120 літрів соку для навчальних закладів Краматорська, перемогу в якому у лютому цього року отримала місцевий ФОП Алад’єва Ганна Володимирівна. Конкуренцію їй склала ще одна краматорчанка – Ольга Фокіна.
Як повідомляли «Наші гроші», тендерні документи підприємців були схожими візуально, змістовно та структурно, та мали спільний формат подачі. Наприклад, укладений в один день з ТОВ «Прайд» договір оренди приміщення поданий одним rar-архівом з подальшим посторінковим поділом у пдф-файлах. Крім того, пакети документів були завантажені до системи «Прозорро» в дообідній час одного дня, 17 січня, з 19-тихвилинною часовою різницею. Щодо цінових пропозицій учасниць, то вони різнились всього на 212 гривень, однак, Фокіна не зіграла не пониження ставки на жодному з етапів аукціону.
У рамках розслідування антимонопольники Донецька з’ясують обставини щодо подання та підготовки підприємицями конкурсних пропозицій, а також встановлять та задокументують факти, які можуть свідчити про координацію їх конкурентної поведінки.
Нагадаємо, Ганна Алад’єва є співвласницею ТОВ «Краматорський комбінат дитячого харчування» разом із згадуваним ТОВ «Прайд» та Аллою Кущ. Бенефіціаром фірми є екс-начальник відділу майна та приватизації Краматорської міськради Олександр Водолазський, а керівником – Юрій Водолазський.
Ця компанія відома як переможець тендерів на постачання продуктів і готової їжі щонайменше з 2008 року, коли почав виходити Вісник державних закупівель. З того часу фірма отримала держпідрядів на понад 157 млн грн.
Сама Алад’єва протягом 2016-лютого 2018 підписала договорів з бюджетниками на майже 2 млн гривень, а на рахунку Ольги Фокіної два підряди щодо послуг з забезпечення харчуванням від «Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю “Донбас”» сумарною вартістю 273 тис. грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.