Аліменти на дітей: як зміниться розмір виплат у 2023 році

В Україні мінімальний розмір аліментів становить не менше від половини прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Так, з 1 січня цього року в Україні перерахували розміри прожиткових мінімумів, що вплине на розмір аліментів. Про це йдеться у законі "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Який розмір аліментів на дітей буде у 2023 році

Держава гарантує мінімальний розмір аліментів — 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплати призначаються, якщо один з батьків, який платитиме аліменти, не має грошей для великих виплат.

У 2023 році суми будуть такими:

дітям віком до шести років — 1136 грн;

дітям віком від шести до 18 років — 1416 грн;

дітям віком від 18 до 23 років — 1342 грн.

Водночас рекомендовані виплати у січні-грудні 2023 року на 100% підв'язані до прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, який платить аліменти, має достатній дохід: