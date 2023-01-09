Аліменти на дітей: як зміниться розмір виплат у 2023 році

З 1 січня в Україні зріс розмір аліментів.

В Україні мінімальний розмір аліментів становить не менше від половини прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Так, з 1 січня цього року в Україні перерахували розміри прожиткових мінімумів, що вплине на розмір аліментів. Про це йдеться у законі "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Який розмір аліментів на дітей буде у 2023 році

Держава гарантує мінімальний розмір аліментів — 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплати призначаються, якщо один з батьків, який платитиме аліменти, не має грошей для великих виплат.

У 2023 році суми будуть такими:

  • дітям віком до шести років — 1136 грн;
  • дітям віком від шести до 18 років — 1416 грн;
  • дітям віком від 18 до 23 років — 1342 грн.

Водночас рекомендовані виплати у січні-грудні 2023 року на 100% підв'язані до прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, який платить аліменти, має достатній дохід:

  • на дитину до шести років – 2272 грн;
  • на дитину від шести до 18 років — 2833 грн;
  • на дитину від 18 до 23 років (якщо вона навчається на стаціонарі) — 2684 грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Компанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в ПольщіКомпанія UPG сина Лукашенка «перефарбувалася» в українську, щоб працювати в Польщі
У Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиціУ Києві знову подешевшала оренда квартир: за скільки можна зняти житло у столиці
Податки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплатиПодатки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплати
За 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світуЗа 10 років Дубай планує подвоїти свою економіку і ввійти до топ-3 найрозвинутіших міст світу
Зі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУЗі звільнення наглядової ради Приватбанку стартувала велика "чистка" в держбанках — джерело в НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмін збільшив розмір компенсації вартості послуги «Муніципальна няня»Кабмін збільшив розмір компенсації вартості послуги «Муніципальна няня»
У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 роціУ Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 році
Допомога по безробіттю: на який розмір виплат можуть розраховувати українціДопомога по безробіттю: на який розмір виплат можуть розраховувати українці
Червоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошіЧервоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші
Мінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 роціМінекономіки порахувало падіння ВВП України у 2022 році
В Україні знизиться розмір виплат по безробіттю у 2023 році: названо мінімальну сумуВ Україні знизиться розмір виплат по безробіттю у 2023 році: названо мінімальну суму
Податки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплатиПодатки за квартири та будинки у 2023 році в Україні: хто звільняється від сплати
У Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплатУ Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
Квартири у новобудовах Києва: скільки коштує житло у січні 2023 рокуКвартири у новобудовах Києва: скільки коштує житло у січні 2023 року
Кабмін дозволив вивозити гречку: затверджено перелік товарів, які заборонено експортувати з України в 2023 роціКабмін дозволив вивозити гречку: затверджено перелік товарів, які заборонено експортувати з України в 2023 році
Последние новости
Подгружаем последние новости