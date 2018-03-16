НАБУ перевіряє причетність «департаменту Кононенка-Грановського» ГПУ до контрабанди сигарет
Національне антикорупційне бюро України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливого зловживання службовим становищем та легалізації грошових коштів або іншого майна чиновниками Генеральної прокуратури і Державної фіскальної служби.
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З судового засідання відомо, що в листопаді 2017 року в «Одеський морський торговельний порт з Лівану прийшло сім контейнерів із сигаретами. В середині грудня слідчим Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ (офіційна
Загалом було вилучено трохи більше 3,6 млн пачок сигарет, які потім передали для зберігання ТОВ «Скай Лайн» на склад в Одесі.
На допиті директор «Скай лайн» не зміг згадати кількість пачок сигарет, які було прийнято на зберігання. Також він відмовився детективам НАБУ показати документи прийому-передачі сигарет.
В своєму клопотанні НАБУ вказало, що ГПУ вже отримало дозвіл слідчого судді на знищення контрабандних сигарет. Але детективи підозрюють, що утилізація тютюнових виробів може бути фіктивною, а в подальшому сигарети без сплати мита можуть передані третім особам для реалізації. В НАБУ підозрюють в причетності до схеми також посадовців ДФС.
В суді детективи НАБУ клопотали про доступ до складу «Скай Лайн», щоб перевірити там зберігання вилучених сигарет. Суд це клопотання задовольнив.
Засновником та директором «Скай Лайн» є одесит Тигран Мелконян.
В ЗМІ Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ
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