Украина вводит временное эмбарго на роSSийские минудобрения

Запрет будет действовать до повышения антидемпинговых пошлин.

Кабинет министров решил временно, до принятия решения Межведомственной комиссии по международной торговле о повышении пошлин, ограничить импорт минеральных удобрений из РоSSии.

Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства в среду сообщил, что в 2017 году после обсуждения указанного вопроса с производителями минудобрений и зерновыми ассоциациями было принято решение внести на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта №6422 (снизить пошлины на ввоз минудобрений из других стран, кроме РоSSии, с 6,5% до 0 сразу) и №6422-1 (провести это же снижение постепенно в течение нескольких лет). Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики в среду должен рассмотреть эти законопроекты и объединить их в одну редакцию, которая будет принята парламентом за основу и в целом 15 марта.

Кроме того, на заседании правительственного комитета было принято решение направить в Межведомственную комиссию по международной торговле проект решения, которым ранее введенные пошлины на роSSийские минудобрения будут повышены. "Мы можем до решения комиссии на 2 недели ввести временное эмбарго, а потом принять соответствующее решение комиссии", - сказал он.

Премьер-министр Владимир Гройсман такое предложение поддержал. "Что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами в соответствии с регламентом оформить это решение", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

С такой же инициативой на заседании правительства выступил министр внутренних дел Арсен Аваков. "По-моему, надо приостановить поставки до того квалифицированного решения, которое будет принято. А сейчас давайте примем решение о приостановке", - сказал Аваков.

Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Наталия Микольская в свою очередь рассказала, что МКМТ повысит антидемпинговые пошлины на минеральные удобрения аммиачной группы, а также расширит перечень позиций, на которые распространяется их действие. "Сейчас идет речь, что Межведомственная комиссия по международной торговле... примет решение об увеличении количества кодов, на которые применяются пошлины, чтобы не было того, о чем говорят депутаты - когда роSSийские производители под одними кодами экспортировали другие товары и не уплачивали пошлин. Второе - пересмотрит размер пошлин, чтобы они действительно были эффективными и защищали национального производителя. Это касается аммиачной группы", - сказала она.

Микольская отметила, что касательно введения эмбарго на ввоз из РоSSии удобрений группы 3102 (азотные) и 3105 (с содержанием азота, калия, фосфора и другие) есть предостережения со стороны аграриев.

"Аграрные ассоциации считают, что эмбарго по группе 3102 в данный момент применять нельзя, и мы ждем позицию от Министерства аграрной политики и продовольствия. По группе 3105 позиция еще более категоричная, так как не все виды удобрений производятся в Украине", - пояснила Микольская.

Напомним, 27 декабря 2016 года МКМТ приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт карбамида и КАС из РФ . Они должны были вступить в силу через 60 дней. Однако 23 января 2017 года Министерство аграрной политики и продовольствия попросило приостановить введение антидемпинговых пошлин на период весенне-полевых работ. 13 февраля 2017 года МКМТ приостановило действие антидемпинговых мер.

В связи с этим химзаводы группы Ostchem Дмитрия Фирташа остановились. В холдинге заявили, что они могут вообще закрыться, после чего в мае 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле 18 мая приняла решение возобновить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из РоSSийской Федерации.