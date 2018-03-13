Порошенко против отмены 3-й группы "упрощенцев"

Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает против отмены третьей группы упрощенной системы налогообложения.

«Законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения…. Я не поддерживаю его (законопроект 8089 — ИФ)», — сказал президент в ходе встречи с бизнесом в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, депутатский законопроект 8089 предлагает упразднить третью группу упрощенной системы налогообложения, а также снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 16%.

Источник: Интерфакс-Украина


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