Украину в прошлом году посетило рекордное количество иностранных туристов
В минувшем году продолжилась тенденция увеличения числа въездных туристов после двукратного падения показателя в 2014 году. Так, в 2017 году Украину посетило 14,6 млн иностранцев, что почти на миллион больше по сравнению с предыдущим годом.
Такие данные привел в беседе с корреспондентом
«Увеличилось количество иностранцев в 2017 году — до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом», — сообщил Липтуга.
Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м — 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет.
На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, — Молдова, на втором – Беларусь, на третьем – РоSSия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.
«Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса», — признал чиновник.
Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма.
Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих — вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.
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