Украину в прошлом году посетило рекордное количество иностранных туристов

В минувшем году продолжилась тенденция увеличения числа въездных туристов после двукратного падения показателя в 2014 году. Так, в 2017 году Украину посетило 14,6 млн иностранцев, что почти на миллион больше по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные привел в беседе с корреспондентом Укринформа президент Национальной туристической организации, советник первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга, который принял участие в 52-й Международной туристической выставке ITB BERLIN.

«Увеличилось количество иностранцев в 2017 году — до 14,6 млн, где-то на миллион по сравнению с предыдущим годом», — сообщил Липтуга.

Он напомнил, что в 2013-м Украину посетило 25 млн иностранных туристов, а в 2014-м — 12,5 млн. С тех пор понемногу количество приезжающих растет.

На первом месте среди стан, туристы из которых едут в Украину, — Молдова, на втором – Беларусь , на третьем – РоSSия. Увеличилось количество приезжающих из Турции, а также Израиля.

«Конечно, надо вести работу по популяризации страны в других регионах и континентах, потому что традиционная наша аудитория сосредоточена в Центральной и Восточной Европе, это в основном постсоветские страны, которые привыкли к нашему уровню сервиса», — признал чиновник.

Липтуга отметил сильное развитие и внутреннего туризма.

Он также обратил внимание на тот факт, что до 2013 года было равное количество въезжающих и выезжающих, а с 2014-го выезжающих осталось почти столько же, а вот въезжающих — вдвое меньше. После введения безвиза летом прошлого года разрыв увеличился еще больше. Количество выезжающих украинцев, по его данным, выросло до 28 млн, тогда как годом ранее их было 23 млн.