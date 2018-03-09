На украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетов

кино

В Украине в прошлом году завершены съемки за государственные средства 47 фильмов, а на просмотр фильмов украинского производства в кинотеатрах было продано 1,5 млн билетов.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии вручения Шевченковской премии, сообщает корреспондент Укринформа.

«Прокатный успех «Киборгов» и многих других украинских фильмов свидетельствует об огромном общественном спросе на «свое» кино. Важно ведь не только, сколько снимают, но и сколько смотрят. Так вот, в 2017 году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили полтора миллиона билетов», — рассказал он.

Глава государства отметил, что такое количество билетов почти в четыре раза больше, чем в 2016 году, и выразил надежду, что в этом году тенденция к росту количества просмотров украинских фильмов будет сохраняться.

Президент также напомнил, что в прошлом году при государственной поддержке завершены съемки 47 разножанровых фильмов.

«С удовольствием ожидаем в ближайшее время немало интересных премьер о нашем — о Крутах, о Петлюре, об АТО, о Чернобыле. Кстати, и национальная Шевченкиана должна пополниться художественным фильмом «Тарас. Возвращение», — сообщил Порошенко о планах кинематографии на 2018 год.

При этом он добавил, что в этом году кинопроизводство из государственного бюджета планируется выделить миллиард гривень, что в два раза больше, чем в предыдущем.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Запорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривенЗапорожский налоговик попался на взятке 250 тысяч гривен
В Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в УкраинеВ Пенсионном фонде рассказали, как заробитчанам оформить пенсию в Украине
В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в судеВ Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде
Как украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страныКак украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страны
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Блок рекламы


Похожие новости
Минкульт предлагает направить 500 млн грн на патриотические сериалы, телефильмы и анимацию (документ)Минкульт предлагает направить 500 млн грн на патриотические сериалы, телефильмы и анимацию (документ)
Група Адамовського та азербайджанці продали залізниці дизелю на півтора мільярди без формули
ЄДАПСівці продали «Приватбанку» платіжних карток на 115 мільйонів
НБУ расписал график работы банков на праздники в 2018 годуНБУ расписал график работы банков на праздники в 2018 году
В 2017 году при господдержке сняли 47 фильмовВ 2017 году при господдержке сняли 47 фильмов
Німці продали «Україні» систему виготовлення паспортів за 1,8 мільйона євро
С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - РожковаС одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова
ПриватБанк в прошлом году увеличил активы на 21%ПриватБанк в прошлом году увеличил активы на 21%
В 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривенВ 2018 году НАК "Нефтегаз Украины" планировал повысить цены на газ до 8530 гривен
Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%Чистая прибыль Alphabet в 2017 году сократилась на 35%
Последние новости
Подгружаем последние новости