На украинские фильмы в кинотеатрах в прошлом году продали 1,5 миллиона билетов

В Украине в прошлом году завершены съемки за государственные средства 47 фильмов, а на просмотр фильмов украинского производства в кинотеатрах было продано 1,5 млн билетов.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии вручения Шевченковской премии, сообщает корреспондент Укринформа.

«Прокатный успех «Киборгов» и многих других украинских фильмов свидетельствует об огромном общественном спросе на «свое» кино. Важно ведь не только, сколько снимают, но и сколько смотрят. Так вот, в 2017 году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили полтора миллиона билетов», — рассказал он.

Глава государства отметил, что такое количество билетов почти в четыре раза больше, чем в 2016 году, и выразил надежду, что в этом году тенденция к росту количества просмотров украинских фильмов будет сохраняться.

Президент также напомнил, что в прошлом году при государственной поддержке завершены съемки 47 разножанровых фильмов.

«С удовольствием ожидаем в ближайшее время немало интересных премьер о нашем — о Крутах, о Петлюре, об АТО, о Чернобыле. Кстати, и национальная Шевченкиана должна пополниться художественным фильмом «Тарас. Возвращение», — сообщил Порошенко о планах кинематографии на 2018 год.

При этом он добавил, что в этом году кинопроизводство из государственного бюджета планируется выделить миллиард гривень, что в два раза больше, чем в предыдущем.