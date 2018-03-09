Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ

сезонная работа

Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться.

В Нацбанке ожидают, что вскоре в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов, сообщает ТСН.

Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Ведь сейчас значительное количество мигрантов — жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет.


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