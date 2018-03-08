Почти 20 кг янтаря пытались незаконно перевезти в Турцию из порта в Одесской области
Камни обнаружили на пункте пропуска “Ильичевский”.
Почти 20 кг янтаря пытались провезти в грузовике, который следовал в один из теплоходов в Турцию вчера, 7 марта. Автомобиль ехал через пункт пропуска "Ильичевский-МТП".
Контрабанду обнаружили пограничники Одесского отряда, говорится на сайте Госпогранслужбы.
"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общая обзорная группа в кабине грузовика и в ящиках для инструмента прицепа обнаружила шесть полиэтиленовых пакетов с солнечным камнем. В них находилось почти 18,5 килограммов необработанного янтаря ", - говорится в сообщении.
Камни изъяли и передали представителям ГФС.
Напомним, ранее в подпольном цехе в Ровенской области изъяли 600 кг янтаря.
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