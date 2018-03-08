Почти 20 кг янтаря пытались незаконно перевезти в Турцию из порта в Одесской области

Камни обнаружили на пункте пропуска “Ильичевский”.

Почти 20 кг янтаря пытались провезти в грузовике, который следовал в один из теплоходов в Турцию вчера, 7 марта. Автомобиль ехал через пункт пропуска "Ильичевский-МТП".

Контрабанду обнаружили пограничники Одесского отряда, говорится на сайте Госпогранслужбы.

"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общая обзорная группа в кабине грузовика и в ящиках для инструмента прицепа обнаружила шесть полиэтиленовых пакетов с солнечным камнем. В них находилось почти 18,5 килограммов необработанного янтаря ", - говорится в сообщении.

Камни изъяли и передали представителям ГФС.

Напомним, ранее в подпольном цехе в Ровенской области изъяли 600 кг янтаря.