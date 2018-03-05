"Нафтогаз" ведет переговоры о новой кредитной линии с ЕБРР

Банк три года подряд давал 300 млн долларов на закупку газа.

"Нафтогаз Украины" ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, который три года подряд давал 300 млн долларов на закупку газа к отопительному сезону, о новой кредитной линии.

Об этом заявил коммерческий директор группы "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

"Действительно, эта линия уже закончилась, но у нас идут переговоры о новой линии", - заявил он.

При этом Витренко подчеркнул, что у "Нафтогаза" нет проблем с финансовыми ресурсами для закупки природного газа. "Мы мощная вертикально ориентированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования с Международным банком реконструкции и развития, которую мы можем использовать и для закупки газа", - заявил он.

"Кроме того, "Нафтогаз" относительно спокойно может выйти на международный финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму", - добавил Витренко.

Напомним, 23 октября 2015 года Украина подписала с ЕБРР возобновляемый кредитный договор на 300 млн долларов. В течение трех лет "Нафтогаз" мог погашать и снова занимать деньги в пределах установленной суммы, чтобы финансировать авансовые закупки газа перед отопительным периодом.

В течение трех лет "Нафтогаз" закупил за эти деньги 5,3 млрд кубометров газа на западной границе.