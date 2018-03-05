Как украинский фрилансер на 3 недели потерял доступ к счету Payoneer из-за смены страны

18 февраля этого года карточку Payoneer, принадлежащую фрилансеру, зажевал банкомат на заправке. Владелец заблокировал старую карту и заказал новую через службу поддержки Payoneer в тот же день. Он объяснил поддержке, что уже 3 года пользуется системой, но сейчас живет в Индонезии (Бали) и работает удаленно, заказал карту с ускоренным изготовлением и доставкой, что должно было занять 4 дня. Компания пообещала в кратчайший срок выдать новую. Но на этом этапе начались проблемы. , пишут AIN.UA

Владелец счета рассказывает, что с тех пор общался со службой поддержки каждый день, заново рассказывая свою историю. Сначала ему предлагали прислать карточку в Киев , где он уже три года не живет, несмотря на уточнение о смене адреса. Затем — не верили, что он действительно живет на Бали.

Чтобы получить карточку в Индонезию, ему пришлось показать три различных варианта договора на аренду жилья, сканы счетов за электричество и интернет, и даже селфи со счетчиком электричества — чтобы доказать, что это действительно он проживает на Бали. Все это время деньги на счету были заморожены, как и платежи с бирж вроде Upwork или Hubstaff.

Как Ярослав рассказал редакции, общаться с саппортом приходилось почти каждый день по нескольку раз, за это время скопилась переписка из примерно 30 писем на почте, но вопрос решился только после личного вмешательства главы украинского офиса Payoneer Александра Блитштейна. Ярослав посвятил проблеме пост на Facebook , и глава офиса ответил там в комментариях.

«Основная проблема с саппортом была в том, что они никак не реагируют на письма. Только звонки, причем операторы не передают друг другу данные. Можно звонить по пять раз в день, каждый раз звонок принимает новый оператор и все опять по-новому: отправьте одну бумажку, нет не подходит, отправьте другую… Никто даже не пытается понять, что там происходит, только шаблонные ответы. Честно говоря, я очень сомневаюсь в том, что вопрос разрешился бы без общего внимания — Payoneer по уши погряз в бюрократии», — объясняет он.

Примеры из переписки. Ярослав говорит, что приходилось сталкиваться с таким постоянно: текущий вариант договора не подходит, а примера, который бы подошел, в компании не предоставляют

По словам Ярослава, поддержка придиралась к каждому высланному документу. Даже селфи со счетчиками не сразу подошли, поскольку на двух фото были два разных номера счетчика — на первом и втором этажах.

Фрилансер приводит пример одного из разговоров с поддержкой, во время которого его перебрасывали от одного оператора к другому, требуя все новые версии счетов и договоров.

После переписки с главой украинского офиса в Facebook Ярослав отправил сканы документов уже лично ему и запрос на выдачу новой карты быстро одобрили.

Он решил прекратить пользоваться услугами системы, сейчас перешел на ePayments. «Пару лет много путешествую удаленно работая, и успел отвыкнуть от чувства «человек винтик в системе», «без бумажки» и прочее. Три недели я интеллигентно ждал что «со дня на день» мне таки отправят мою новую карту по ускоренному заказу, но терпение закончилось», — пишет Ярослав.