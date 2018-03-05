14,41 мільярда минулого тижня

Локомотиви «Дженерал електрик», паливо армії, дороги Донеччини і Кривого Рогу, житло у Києві, вапно «Сумихімпрому».

З 25 лютого по 4 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,25 тисяч закупівель на загальну суму 14,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 6,13 млрд грн.