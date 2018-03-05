14,41 мільярда минулого тижня

Локомотиви «Дженерал електрик», паливо армії, дороги Донеччини і Кривого Рогу, житло у Києві, вапно «Сумихімпрому».

З 25 лютого по 4 березня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 22,25 тисяч закупівель на загальну суму 14,41 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 6,13 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 3800,63 ТОВ «Джиі Україна» Купівля локомотивів GE TE33AC виробництва Дженерал Електрік Компані (General Electric Company, USA) з метою подальшої передачі їх Банком у фінансовий лізинг
2. Міністерство оборони України 810,08 ПП «ОККО Контракт» Паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0, авіаційний гас
3. Служба автомобільних доріг у Донецькій області 388,17 ТОВ «Славдорстрой» Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 686+000- км 702+000
4. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 271,13 ТОВ «Будівельна компанія «ЗЗБК №1» «Завершення робіт з будівництва житлово-офісного комплексу з нежитловими приміщеннями, соціально –побутовими приміщенями та паркінгом на пров. Моторному, 11 у Голосіївському районі м. Києва»
5. ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» 203,16 «Smarttrac Technology Ltd» витратні матеріали для обладнання
6. Міністерство оборони України 194,14 ТОВ «Торум» Авіаційний гас
7. КУ Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф 139,44 КП «Автобаза санітарного транспорту» Послуги з перевезень автомобілями швидкої медичної допомоги та спеціалізованим санітарним автотранспортом
8. Управління благоустрою та житлової політики Кривого Рогу 118,24 ТОВ «Весташляхбуд» Поточний ремонт вулиць і доріг міста
9. ДП «Вінницький облавтодор» 108,44 ТОВ «Демидівський Граніт» Щебенева продукція
10. ПАТ «Сумихімпром» 98,44 ТОВ «НВП Укрднепротрейд» Вапно негашене 2-го сорту



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