В Германии экологи оспорили строительство "Северного потока-2" в суде

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Экологическое объединение Nabu оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году.

Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Тем самым Nabu пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ, передает Немецкая волна.

«Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», — объяснил эксперт Nabu Ким Детлофф (Kim Detloff), которого цитирует агентство dpa. В Nabu также сомневаются, что проект соответствует требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала.

Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск Nabu поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Детлофф убежден, что разрешение на строительство «Северного потока-2» было выдано «на основе устаревших представлений». Он указал на тот факт, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.

В Nabu указывают на то, что ни РоSSия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф убежден, что Германии не следует форсировать события, пока другие страны не согласились на реализацию проекта.

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2. В «дочке» роSSийского концерна «Газпром» заверили, что «Северный поток-2» поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке.

Источник: LB.ua


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