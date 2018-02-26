Весной всем украинцам пересчитают субсидии

Субсидии на отопление счет тариф жкх

В апреле всем украинцам пересчитают субсидии. Доход при расчете размера скидки будут учитывать за прошедшие полгода, что приведет к сокращению размеров субсидий для пенсионеров, а также гражданам, которые получают минимальные зарплаты.

Об этом сообщает Realist.

При пересчете субсидий будут учитывать размер дохода семьи с октября 2017-го по апрель 2018-го. Согласно постановлению Кабмина, учитывают доход за два квартала, предшествующие месяцу назначения скидки. Таким образом, значительно сократится размер субсидий для пенсионеров, а также украинцев, которые получают минимальные зарплаты.

Для примера: семья из двух пенсионеров до осовременивания пенсий имела совокупный доход в 3 тыс. грн и платила за коммуналку с субсидией не более 415 грн. В среднем пенсии украинцам подняли на 400?500 грн. Так, совокупный доход этой же семьи в этом году может составить уже 4 тыс. грн и за коммуналку в таком случае придется платить уже 705 грн. Также «урежут» скидки украинцам с минимальными зарплатами и всем, у кого вырос доход, по сравнению с началом 2017 года.


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