Конструкторське бюро «Південне» придбало три мікроавтобуси Ford по півтора мільйона
ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К.Янгеля» 25 січня уклало три угоди з ТОВ «Бристоль-Авто» про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 4,20 млн грн. Про це
До 10 лютого мали поставити три мікроавтобуси: один Ford Transit V363 за 1,49 млн грн., один Ford Transit V363 за 1,39 млн грн. та один Ford Transit Custom V362 за 1,33 млн грн.
Детальні характеристики автівок невідомі, бо замовник не оприлюднив договори.
У салонах Ford Transit V363 продають за цінами від
Дніпровська фірма «Бристоль-Авто» належить Олександру Філоненку і Галині Кухтіній.
У 2017 році вона вже продала «Південному» три мікроавтобуси
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