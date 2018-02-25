Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради 15 лютого уклав договір з ТОВ «Системи прогресивної очистки» щодо комплексного прибирання загальною вартістю 5,4 млн грн. Про це
Прибирання в будівлі Регіонального центру надання адмінпослуг по проспекту Тракторобудівників, 144
Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Ліквідатор», власником, керівником та підписантом якого є Олена Мініна.
Ці дві фірми регулярно розігрують тендери на подібні послуги.
Нещодавно вони розіграли між собою тендер КП «Харківський метрополітен» щодо проведення дезінфекційних заходів загальною вартістю 3,89 млн грн. Переможцем стало також ТОВ «Системи прогресивної очистки».
В 2016 році після подібного тендеру, в АМКУ
«Системи прогресивної очистки» надають послуги з прибирання КП «Харківський метрополітен», Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради, Адміністрації Холодногірського району Харківської міськради, Управління праці та соцзахисту населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.
Директором Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради є Вікторія Китайгородська. До свого призначення на цю посаду, Китайгородська працювала начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Холодногірського району.
ТОВ «Системи прогресивної очистки»
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25.02.2018 05:14