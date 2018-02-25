Фірми, які АМКУ підозрював у змові, розіграли чергові мільйони на прибиранні у Харкові

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради 15 лютого уклав договір з ТОВ «Системи прогресивної очистки» щодо комплексного прибирання загальною вартістю 5,4 млн грн. Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр».

Прибирання в будівлі Регіонального центру надання адмінпослуг по проспекту Тракторобудівників, 144коштуватиме 4,63 млн грн. Ще за 324 тис грн. мають зробити чищення оздоблення фасаду цієї ж будівлі. За 292 тис грн. будуть прибирати будівлю Управління адмінпослуг Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради по Гімназійній набережній, 26. За 153 тис грн. також приберуть головну будівлю Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради по Чернишевського, 26.

Єдиним конкурентом переможця було ТОВ «Санітарно-профілактична компанія «Ліквідатор», власником, керівником та підписантом якого є Олена Мініна.
Ці дві фірми регулярно розігрують тендери на подібні послуги.

Нещодавно вони розіграли між собою тендер КП «Харківський метрополітен» щодо проведення дезінфекційних заходів загальною вартістю 3,89 млн грн. Переможцем стало також ТОВ «Системи прогресивної очистки».
В 2016 році після подібного тендеру, в АМКУ повідомили, що в діях «Ліквідатора» та «Системи прогресивної очистки» були ознаки антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

«Системи прогресивної очистки» надають послуги з прибирання КП «Харківський метрополітен», Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради, Адміністрації Холодногірського району Харківської міськради, Управління праці та соцзахисту населення Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради.

Директором Департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Харківської міськради є Вікторія Китайгородська. До свого призначення на цю посаду, Китайгородська працювала начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Холодногірського району.

ТОВ «Системи прогресивної очистки» пов’язане з головою Адміністрації Холодногірського району Максимом Мусєєвим.


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