Новачок за 132 мільйони продав тюремникам рибу на 10% дорожче від минулого року
ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» 20 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Емі Он» замороженої риби на 132,24 млн грн. Про це повідомляється у системі
Цьогоріч поставлять 2 215 т сардинели, зубатки та камбали по 59,70 грн./кг.
У травні 2017 р. тюремники замовили ТОВ «Дніпро Рівер Груп» сардинелу і путасу на 10% дешевше – по 54,50 грн./кг.
Нагадаємо, асоціація «Українських імпортерів риби та морепродуктів» повідомила у листі до органів влади, що путасу з доставкою в Україну коштує вдвічі дешевше – 27 грн./кг.
Залишковий термін придатності має бути не менше півроку. Товар оплачуватимуть протягом 60 банківських днів після поставки. Забезпечення виконання угоди складає 5%.
Ціна угоди на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 132,90 млн грн.
За даними системи
Переможець подав аналогічні договори зі створеним у травні 2017 р. тернопільським ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Продрезерв» Галини Флистої, яким керує Олександр Крисюк.
Фірма «Емі Он» уперше виграла тендер. Раніше вона брала участь у торгах тюремників щодо
Нині конкурентами були згадані «Фінінтертехнологія» і «Дніпро Рівер Груп».
ТОВ «Торговий дім «Бухта Удачи» не допустили до аукціону через якісь невідповідності кваліфікаційним критеріям. Фірма поскаржилась в АМКУ, але там визнали правомірним відхилення за медичні книжки без ПІБ і відсутність даних про реєстрацію потужностей, договору оренди офісу та акту держаудиту «щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках».
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22.02.2018 10:34