Roshen подтвердил торговлю с Приднестровьем

Гендиректор оправдывается, что компания не одна такая.

Roshen подтвердил торговлю с Приднестровьем
Фото: Макс Левин

Кондитерская корпорация Roshen продает свою продукцию компании "Шериф" из непризнанной Приднестровской молдавской республики.

Об этом сказал президент Roshen Вячеслав Москалевский в интервью "Радио Свобода".

"Ну да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете?" - сказал Москалевский.

На замечание, что Приднестровье - это сепаратистский регион, Москалевский заявил: "Вообще-то, ну о том, что он сепаратистский, мне же не известно. Это же уже 10 или 20 лет происходит".

"На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а значит, в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я же не один такой. Это же сейчас только молдаване задумались, а так эта практика существует уже лет 20", - сказал он.

Президент Roshen считает такой бизнес законным и прозрачным.

"Конечно, прозрачный. Я же оформляю на таможне, у меня все таможенные декларации. И у меня уезжают автомобили, я получаю деньги" - сказал он.

"Я же не наличными торгую. У фирмы "Шериф" есть счета в банке. Она платит деньги, покупает товар. Ну а как же", - сказал Москалевский.

"Понимаете, эта ситуация такова, что на границе Молдовы и Украины в районе Приднестровья - там не стоят молдавские пограничники. Но почему они не стоят - это отдельный вопрос, понимаете? Я могу сказать, что я достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава-Кишинев, проезжая через Приднестровье. То есть для того, чтобы попасть в Молдову, нужно проехать через Приднестровье", - говорит он.

"Поэтому это очень не простой вопрос. И наверняка этот вопрос в Министерство иностранных дел Молдовы и Министерства иностранных дел Украины. Как вы понимаете, я же там не один такой. Там и Coca-Cola, и все. И это не один год, понимаете? Если сейчас Молдову это заинтересовало, то она должна подумать, каким образом вообще она собирается работать с этим Приднестровьем?" - добавил Москалевский.

Напомним, ранее молдавские СМИ написали, что украинские компании зарабатывают на экспорте в сепаратистский регион Молдовы. Среди крупнейших отправителей товаров в Приднестровье - украинские представительства мировых брендов Coca-Cola и Nestle, а также компания Roshen. Их основной бизнес-партнер - приднестровское общество с ограниченной ответственностью "Шериф" олигарха Виктора Гушана.

Летом прошлого года Украина угрожала санкциями белорусским компаниям за поставки товаров в "Л/ДНР".


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