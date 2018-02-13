В Ровенской области добытчик янтаря предлагал офицеру СБУ $2000 в неделю
Дома у мужчины нашли более 15 тысяч долларов.
СБУ, военная прокуратура и Нацполициия задержали в Ровенской области организатора незаконной добычи янтаря, который пытался дать взятку сотруднику спецслужбы.
"Делец предложил руководителю одного из межрайподразделений СБУ две тысячи долларов в неделю за невмешательство в противоправный бизнес. Офицер сразу же сообщил руководству о незаконном предложении", - сообщается на сайте СБУ.
При передаче взятки мужчина был задержан. В ходе обыска у него дома нашли более 15 тысяч долларов, незарегистрированное огнестрельное оружие и удостоверение работника внутренней безопасности Нацполиции с признаками подделки.
Злоумышленнику готовится сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.
Напомним, проблему незаконной добычи янтаря в Ровенской, Житомирской и Волынской областях пытаются решить уже несколько лет, но пока безуспешно. Одно из препятствий - отсутствие законодательства для легализации этого вида бизнеса.
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