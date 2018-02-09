Минфин будет перечислять субсидии на личный счет граждан

Министерство финансов Украины завершило процесс подготовки системных изменений к постановлению Кабинета министров Украины, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В случае принятия постановления, средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи «Укрпочты» с 1 апреля 2018 года.

Напомним, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.