Минфин будет перечислять субсидии на личный счет граждан
Министерство финансов Украины завершило процесс подготовки системных изменений к постановлению Кабинета министров Украины, что предполагает полную монетизацию льгот и субсидий по плате за содержание многоквартирного дома, придомовой территории и вывозу мусора.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В случае принятия постановления, средства на оплату жилкомуслуг будут перечисляться на личный счет получателя субсидии в банковском учреждении или через отделения почтовой связи «Укрпочты» с 1 апреля 2018 года.
Напомним, в начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги «живыми» деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.
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Финансы
09.02.2018 09:58