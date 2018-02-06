Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью
Реформы, предложенные в документе, коснутся почти 500 тысяч предприятий.
Верховная Рада во вторник поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" (№4666).
За него проголосовали 285 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
Законопроект предусматривает: упрощение регистрации ООО; введение института корпоративных договоров; установление гибкого регулирования корпоративного управления в ООО; закрепление возможности формировать наблюдательный совет, внедрение концепции независимых членов набсовета; введение процедуры исключения участников обществ только в судебном порядке; исключение состава участников из устава и введение государственной регистрации участников; возможность конвертации долгового обязательства предприятия в долю уставного капитала.
Проект закона ограничивает возможности для рейдерства; упорядочивает вопросы создания и функционирования ООО и ОДО; внедряет международные принципы корпоративного управления; улучшает защиту прав и миноритарных, и мажоритарных участников ООО и ОДО.
Реформы, предложенные в документе, коснутся почти 500 тысяч предприятий (43% юридических лиц в Украине зарегистрированы в форме ООО).
Раньше ООО регулировались законом "О хозяйственных обществах", принятым в 1991 году.
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