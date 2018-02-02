Рева рассказал, почему работодатели должны повышать зарплаты

В Министерстве социальной политики считают, что налоги не имеют сильного давления на работодателей, поэтому те могут повысить зарплаты работникам.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала « 112 Украина «, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что для того, чтобы украинцы не уезжали работать в другие страны, им нужно платить больше. По поводу работы в бюджетных сферах, то повышением зарплат там занимается власть.

По поводу профессий в небюджетной сфере, то здесь, по словам министра, нанимать квалифицированных людей практически невозможно. Проблема заключается в том, что работодатели платят им небольшие зарплаты, поэтому работники должны ехать за границу.

«Если говорить о налоговой нагрузке, то в Фонде оплаты труда в 2016 году ставка единого социального взноса была снижена на 40%. И говорить о том, что сегодня налоги задушили работодателей с точки зрения оплаты труда, было бы большим преувеличением», — отметил Рева.

Говоря о струкруре стоимости товара, он сравнил Польшу и Украину и отметил, что в первой доля зарплаты составляет 50%, а в Украине — не более 10%.

«Нужно немножечко своими доходами поделиться и поднять заработную плату людям, которые являются квалифицированными работниками», — подытожил Рева.