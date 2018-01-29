Новий суддя з конфліктом інтересів по СхідГЗК не продовжив обов’язки Мартиненку
Нещодавно переведений до Солом’янського райсуду Києва суддя Дмитро Кратко не продовжив процесуальні обов’язки екс-нардепу Миколі Мартиненку, який проходить як організатор по справі НАБУ щодо заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК».
При цьому суддя мав конфлікт інтересів, адже останні роки орендував квартиру у цьому держпідприємстві. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із суду, а також свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень.
18 січня слідчий суддя Дмитро Кратко
Зокрема, суддя Кратко вважає, що заборона Мартиненку спілкуватися з іншими підозрюваними «грубо порушує як вимоги діючого законодавства України, так і вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».
Від «Наших грошей»: у Конституції вказується на право людини не свідчити проти себе, а у Конвенції – право на справедливий суд. Як це стосується обов’язку не спілкуватися з іншими фігурантами справи (цей обов’язок передбачений КПК) – незрозуміло.
Разом з тим, суддя Кратко, скасувавши обов’язки для Мартиненка, залишив такі обов’язки для іншого фігуранта цієї ж справи – директора управління закупівель дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» Валерія Василькова.
Відтак, суддя Дмитро Кратко двом підозрюваним по одній справі надав дві абсолютно різні оцінки. І наразі Мартиненко, який проходить як організатор, – без жодних обов’язків перед слідством, а Васильков, який проходить як виконавець, – їх продовжує виконувати.
Окрім того у
Нагадаємо, закон «Про запобігання корупції»
Наприклад, у липні 2016 року в Арцизському райсуді Одеської області самовідвід
Або, приміром, у червні 2017 року головуючий суддя Іван Рибак заявив
Дмитро Кратко у 2005 році став спеціалістом права у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Ще під час навчання у 2002-2004 рр він працював помічником юриста в «Юридичному бюро адвоката Пікули».
З жовтня 2004 по серпень 2005 рр він був юрисконсультом у Всеукраїнському об’єднанні «Держава».
Після цього з 2005 по 2011 рр він працював юристом в юркомпанії «Сіваченко та партнери». З листопада 2011 по квітень 2013 рр він вів адвокатську діяльність. А з листопада 2013 року був призначений суддею на 5 років у Маловисківський райсуд Кіровоградської області. Його повноваження закінчуються в листопаді цього року.
29 грудня 2017 року президент Петро Порошенко підписав
Дмитро Кратко залишається членом «Національної асоціації адвокатів України».
Дружина судді Наталія Кратко з травня 2015 по січень цього року була держреєстратором відділу економіки та розвитку інфраструктури Маловисківської райдержадміністрації.
Подружжя має право користуватися двома квартирами 74 та 94 кв м, що належать батькам Дмитра Кратка. Крім того, суддя володіє ділянкою в с. Іванків Бориспільського району, де вони зводять будинок з гаражем.
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