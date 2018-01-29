Новий суддя з конфліктом інтересів по СхідГЗК не продовжив обов’язки Мартиненку

Нещодавно переведений до Солом’янського райсуду Києва суддя Дмитро Кратко не продовжив процесуальні обов’язки екс-нардепу Миколі Мартиненку, який проходить як організатор по справі НАБУ щодо заволодіння $17,28 млн ДП «СхідГЗК».

При цьому суддя мав конфлікт інтересів, адже останні роки орендував квартиру у цьому держпідприємстві. Про це повідомляє журналіст «Наших грошей» із суду, а також свідчать дані Єдиного держреєстру судових рішень.

18 січня слідчий суддя Дмитро Кратко відмовився продовжувати процесуальні обов’язки Мартиненку, а саме: прибувати за першою вимогою до детектива, прокурора чи суду, повідомляти їх про зміну місця проживання чи роботи, а також утримуватися від будь-якого спілкування з іншими підозрюваними та щодо усіх компаній, що фігурують у справі.

Зокрема, суддя Кратко вважає, що заборона Мартиненку спілкуватися з іншими підозрюваними «грубо порушує як вимоги діючого законодавства України, так і вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

Від «Наших грошей»: у Конституції вказується на право людини не свідчити проти себе, а у Конвенції – право на справедливий суд. Як це стосується обов’язку не спілкуватися з іншими фігурантами справи (цей обов’язок передбачений КПК) – незрозуміло.

Разом з тим, суддя Кратко, скасувавши обов’язки для Мартиненка, залишив такі обов’язки для іншого фігуранта цієї ж справи – директора управління закупівель дирекції ДП НАЕК «Енергоатом» Валерія Василькова.

Відтак, суддя Дмитро Кратко двом підозрюваним по одній справі надав дві абсолютно різні оцінки. І наразі Мартиненко, який проходить як організатор, – без жодних обов’язків перед слідством, а Васильков, який проходить як виконавець, – їх продовжує виконувати.

Окрім того у декларації судді за 2015 і 2016 рр вказано, що він орендував квартиру у Держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у м. Мала Виска, де він 4 роки був суддею до переведення у Солом’янський суд столиці.

Нагадаємо, закон «Про запобігання корупції» вказує , що наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, і це якимось чином може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, є потенційним конфліктом інтересів. А відповідно до КПК , за наявності обставин, які викликають сумнів у його неупередженості, суддя не може брати участь у розгляді справи.

Наприклад, у липні 2016 року в Арцизському райсуді Одеської області самовідвід заявила головуюча суддя, яка орендувала у сина захисника по кримінальній справі житло в м. Арцизі. Або ж інший приклад: у січні цього року суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області взяла самовідвід , оскільки з обвинуваченим і потерпілою вони всі живуть в одному під’їзді.

Або, приміром, у червні 2017 року головуючий суддя Іван Рибак заявив самовідвід під розгляду клопотання про взяття під варту фігуранта справи Генпрокуратури по «програмних підприємствах Клименка». «Я об’єктивно цю справу вирішити не зможу», – сказав тоді на засіданні Рибак і додав, що коли підозрюваний Анатолій Яценко був начальником податкової інспекції, він працював прокурором району. Очевидно, він мав на увазі, що між ними склалися приязні стосунки. Хоча про це могло бути відомо лише їм двом, суддя таки взяв відвід.

Дмитро Кратко у 2005 році став спеціалістом права у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Ще під час навчання у 2002-2004 рр він працював помічником юриста в «Юридичному бюро адвоката Пікули».

З жовтня 2004 по серпень 2005 рр він був юрисконсультом у Всеукраїнському об’єднанні «Держава».

Після цього з 2005 по 2011 рр він працював юристом в юркомпанії «Сіваченко та партнери». З листопада 2011 по квітень 2013 рр він вів адвокатську діяльність. А з листопада 2013 року був призначений суддею на 5 років у Маловисківський райсуд Кіровоградської області. Його повноваження закінчуються в листопаді цього року.

29 грудня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про переведення Кратка у відрядження до 6 місяців до Солом’янського райсуду Києва.

Дмитро Кратко залишається членом «Національної асоціації адвокатів України».

Дружина судді Наталія Кратко з травня 2015 по січень цього року була держреєстратором відділу економіки та розвитку інфраструктури Маловисківської райдержадміністрації.

Подружжя має право користуватися двома квартирами 74 та 94 кв м, що належать батькам Дмитра Кратка. Крім того, суддя володіє ділянкою в с. Іванків Бориспільського району, де вони зводять будинок з гаражем.