Китай инвестировал в Германию рекордную сумму

Количество инвестиционных сделок между КНР и ФРГ снизилось.

Китай инвестировал в Германию рекордную сумму

Объем инвестиций Китая в экономику Германии в 2017 году достиг рекордной суммы - почти €11,2 млрд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Китайские инвесторы побили в 2017 году рекорд по объему инвестиций в немецкую экономику. Согласно исследованию консалтинговой компании EY (Ernst & Young), опубликованному в среду, 24 января, за этот период китайцы вложили в экономику ФРГ $13,7 млрд (около €11,2 млрд), приобретя на них 54 предприятия - полностью или частично. Таким образом, был побит инвестиционный рекорд 2016 года, когда Китай потратил на приобретение немецких активов на миллиард долларов меньше, что уже тогда было самым высоким показателем за всю историю", - говорится в сообщении.

Параллельно в EY отметили, что, несмотря на увеличение суммы инвестиций количество инвестиционных сделок несколько снизилось. В 2016 году было заключено более чем на 20 сделок по приобретению китайскими инвесторами немецких активов больше, чем в 2017-м.

В Федеральном объединении торгово-промышленных палат Германии (DIHK) рекордные инвестиции из Китая оценивают как в целом положительную тенденцию. "Таким образом Китай способствует благосостоянию Германии", - заявил президент DIHK Эрик Швайцер (Eric Schweitzer) в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Германия является одним из лидеров среди стран Европы по объему китайских инвестиций.


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