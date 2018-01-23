Коболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 году

"Мы не получаем новые лицензии на новые месторождения".

Коболев: при существующей динамике нереально увеличить добычу газа до 20 млрд куб. м к 2020 году

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев считает, что при существующей динамике компания не сможет увеличить годовую добычи газа до 20 млрд куб. м к 2020 году.

Об этом он заявил в эфире "5 канала" во вторник.

"План, утвержденный группой НАК "Нафтогаз Украины", предусматривает, что до конца 2020 года "Укргаздобыча" должна поднять добычу газа до 20 млрд куб. м в год, это та самая программа "20/20". Та динамика, которая существует сейчас, а она в первую очередь продиктована тем, что мы не получаем новые лицензии на новые месторождения, не позволит достичь этого уровня. То есть без изменения подхода к получению спецразрешений, без упрощения системы на выдачу разрешений на землепользование достичь этой динамики будет очень сложно, скорее всего невозможно. Поэтому для того, чтобы это сделать до 2020 года, это упрощение должно произойти, лицензии должны выдаваться и тогда это достичь вполне реально," - сказал он.

Коболев отметил, что в декабре 2017 года украинский парламент сделал большой шаг навстречу недропользованию - были снижены ставки ренты на добычу газа на новых скважинах до 6-12%, что является прямым стимулом инвестировать в газодобывающую отрасль.

"Сейчас проблема находится не столько в стенах парламента, с точки зрения нового законодательства. Надо упрощать процедуры на среднем и нижнем уровне, это во-первых. Во-вторых, нужно убрать тот уровень коррупции, который там существует, когда с газодобытчиков до сих пор требуют взятки. И в-третьих, нужно уменьшать или контролировать влияние пророSSийских группировок. Ни для кого не секрет, что РоSSия и "Газпром" тратит средства, спонсируя некие силы в Украине, которые блокируют месторождения, добычу, которые врут местным жителям об экологических последствиях", - утверждает Коболев.

Коболев привел в пример инцидент в Харьковской области, когда негативно настроенные люди, которые не являлись местными жителями, попытались блокировать процесс переговоров о создании новых участков для добычи.

"Проанализировав позитивные последствия для местных жителей, местных бюджетов, полную экологическую безопасность, агрессивно настроенные люди, которые не являются жителями этой местности, вызывают у нас вопросы, что они там делают, почему они приходят и мы с читаем, что как минимум изучить СБУ, не является ли это провокацией было бы целесообразно", - резюмировал он.

В 2017 году "Укргаздобыча" добыла 15,25 млрд кубометров газа, это рекордный показатель за 24 года.


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