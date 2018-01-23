«Укртранснафта» купила російський снігоболотохід за 2,8 мільйона (відео)
ПАТ «Укртранснафта» 4 грудня уклало угоду з ТОВ «Квадро Інтернешнл» про поставку всюдихода за 2,78 млн грн. Про це повідомляється у системі
Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже
У грудні 2017 року для філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» мали поставити повнопривідний плаваючий снігоболотохід
Виробником у договорі значиться сама «Квадро Інтернешнл». Однак їх виробляє ТОВ «Шерп» (Росія) і продає на своєму сайті за ціною від
Ціна угоди на 771 грн. нижча від очікуваної вартості відмінених торгів.
Київська «Квадро Інтернешнл» належить мільйонеру
За даними російського реєстру, Школьнік також є
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