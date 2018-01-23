«Укртранснафта» купила російський снігоболотохід за 2,8 мільйона (відео)

ПАТ «Укртранснафта» 4 грудня уклало угоду з ТОВ «Квадро Інтернешнл» про поставку всюдихода за 2,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки тендери вже двічі доводилось відміняти через нестачу учасників.

У грудні 2017 року для філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» мали поставити повнопривідний плаваючий снігоболотохід ШЕРП Про 2017 року випуску з дизельним двигуном 1,5 л, камерою заднього огляду з монітором, а також автомобільним причепом для перевезення. Гарантійний строк становить рік або 200 мотогодин.

Виробником у договорі значиться сама «Квадро Інтернешнл». Однак їх виробляє ТОВ «Шерп» (Росія) і продає на своєму сайті за ціною від 6,20 млн руб. , або 3,30 млн грн. із ПДВ. Без урахування 18% російського податку це дорівнює ціні «Укртранснафти».

Ціна угоди на 771 грн. нижча від очікуваної вартості відмінених торгів.

Київська «Квадро Інтернешнл» належить мільйонеру Володимиру Школьніку і ТОВ «Компанія з управління активами «Юніон Актив». Засновниками останньої є Павло Цвєтков і ТОВ «Базис Прайд», що належить тому ж Цвєткову разом із ТОВ «Енікейс» Вікторії Вернигори.