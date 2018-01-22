Доллар в обменных пунктах Киева продают по курсу 28,8 гривны
В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,81 коп. до 28,8978 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,04 коп. до 28,6048 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua, передают «
Средний курс покупки евро повысился на 4,32 коп. до 34,8070 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,33 коп. до 35,4570 UAH/EUR.
Ранее стало известно, что Национальный банк намерен перейти к расчету официального курса гривны к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
22.01.2018 12:46