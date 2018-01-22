Доллар в обменных пунктах Киева продают по курсу 28,8 гривны

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,81 коп. до 28,8978 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,04 коп. до 28,6048 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают « Украинские новости ».

Средний курс покупки евро повысился на 4,32 коп. до 34,8070 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,33 коп. до 35,4570 UAH/EUR.

Ранее стало известно, что Национальный банк намерен перейти к расчету официального курса гривны к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.