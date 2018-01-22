Підприємство з «Укроборонпрому» придбало Volkswagen Passat за мільйон

Підприємство з «Укроборонпрому» придбало Volkswagen Passat за мільйонДочірнє підприємство держкомпанії «Укрспецекспорт» – державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» 15 січня за результатами тендеру замовило ТОВ «КарпатиАвтоцентр» легковий автомобіль вартістю 1,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить автомобіль бізнес-класу Volkswagen Passat у комплектації Executive Life 2.0 TDI. Авто матиме адаптивний круїз-контроль, подушки безпеки пасажирів попереду та ззаду, бокові подушки безпеки попереду, декор деревом «Olivesche seidenmatt» на передній панелі та оздобленні дверей та декор «Piano Black» на центральній консолі, бортовий комп’ютер, камеру заднього виду, автоматичний кондиціонер «Climatronic», мультимедіа «Composition Media».

Volkswagen Passat у придбаній комплектацію продають за 1,06 млн грн. Volkswagen Passat у базовій комплектації Business Life можна купити за 891 тис грн.

На торгах конкурентами «КарпатиАвтоцентр» були ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» та ТОВ «Автомир» Михайла Басія, Артема Григоряна, Юрія Непомнящого та Олександра Нестеренка. Їх цінові пропозиції були вищими.

Бенефіціаром ТОВ «КарпатиАвтоцентр» вказано мешканця Хмельницького Анатолія Ящука, засновниками є кіпрська фірма «Фордон аутомотів лімітед» та ТОВ «Фордон есет менеджмент», бенефіціаром якого є громадянин Азербайджану Сафар Новрузов. Керує фірмою-переможцем Сергій Василишин.

Гендиректором «Укрінмашу» з державного концерну «Укроборонпром» є Сергій Слюсаренко.


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