Будівництво академії спортивних єдиноборств у Дніпрі за 62 мільйони розіграли фірми, які представляла одна особа

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 16 січня за результатами тендеру замовив ТОВ «Укрєврокровля» будівництво академії спортивних єдиноборств за 61,51 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року по вул. Краснопільській, 8б зведуть будівлю академії, влаштують інженерні та комунікаційні мережі, протипожежні системи, відеоспостереження, сауну і кафе, благоустроять територію тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 16-22 тис грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бетон М50-М400 коштує 1 500-2 000 грн./т. У відкритих джерелах марки М100-М400 можна знайти у продажу в півтора рази дешевше – по 911-1 389 грн./т .

Сендвіч панелі з базальтовим утеплювачем у комплекті 250 мм замовили по 833 грн./кв. м. На ринку стінові панелі продають по 802-815 грн./кв. м, а покрівельні – 735-755 грн./кв. м.

Ціни щебеню, піску, плитки загалом відповідають ринковому рівню.

На заробітну плату піде 3,94 млн грн., тобто шість відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 940 тис грн.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 61,66 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Гріфіт» Сергія Трубача – співзасновника ТОВ «Рікомб» разом із низкою осіб, серед яких – столичний мільйонер Володимир Школьнік . За даними системи «YouControl», станом на 10 січня засновником «Гріфіту» був Олексій Білий, а до того – той же Трубач.

Засновником дніпровської «Укрєврокровлі» є Андрій Чистиков, а директором – Вячеслав Трубіцин. Чистиков також володіє ТОВ «УЄК», яким керує Олександр Андрющенко.

Нині у «Прозорро» контактною особою переможця «Укрєврокровля» значиться Леся Лукьянівна Лисенко. За даними системи «Clarity-Project», вона ж у травні 2017 року була записана представником єдиного суперника «Гріфіт».