11,59 мільярда минулого тижня

Трансформатори Григоришина, їжа і паливо для солдатів, газ Фірташа, дороги Кіровоградщини, Дніпра і Донбасу.

З 14 по 20 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,81 тисяч закупівель на загальну суму 11,59 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,26 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області 541,52 ДП «Кіровоградський облавтодор» Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області
2. ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» 330,81 ПАТ «Запоріжтрансформатор» Трансформатори Автотрансформатор АОДЦТН-333000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатор ОДЦТНП-92000/110 кВ (1ТПР ф.А, ф.В, ф.С)
3. Міністерство оборони 271,31 ТОВ «Військторг» Продукти харчування та сушені продукти різні
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 260,00 ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» дизельне паливо
5. ПАТ «Сумихімпром» 255,00 ТОВ «Статус трейд» Природний газ
6. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 177,56 КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів
7. Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА 169,99 ДП «Донецький облавтодор» Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Донецькій області.
8. ДП «Мирноградвугілля» 87,96 ТОВ «Візарремпром» Частини секцій механізованого кріплення
9. Міністерство оборони України 81,41 ФОП Василенко Світлана Олександрівна Продукти харчування та сушені продукти різні
10. КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради 80,00 ТОВ «Інкомеко» Послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів



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