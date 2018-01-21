11,59 мільярда минулого тижня

Трансформатори Григоришина, їжа і паливо для солдатів, газ Фірташа, дороги Кіровоградщини, Дніпра і Донбасу.

З 14 по 20 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 20,81 тисяч закупівель на загальну суму 11,59 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,26 млрд грн.