В Прилуках нашли нелегальный колл-центр росийского банка

Операторы обслуживали клиентов из РоSSии и Крыма через интернет и IP-телефонию.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Прилуках нелегальный колл-центр одного из роSSийских банков. Он был организован московской коммерческой структурой с целью оптимизации расходов. Операторы обслуживали клиентов из РоSSии и Крыма через интернет и IP-телефонию.

Об этом сообщила СБУ в субботу.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, который находился в РоSSии, накапливались личные данные украинских граждан, так как кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, обязаны были сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса почтовых электронных ящиков, аккаунты в социальных сетях и т.п.

Во время санкционированных обысков в помещениях заведения правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность функционирования колл-центра.

Проверяется информация о причастности роSSийской компании и ее "ячейки" к финансированию незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Колл-центр закрыт.

Напомним, что аналогичный случай произошел летом в Сумах. Там тоже нашли колл-центр роSSийского банка. По данным правоохранителей, нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка организовал один из киевских бизнесменов. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока".