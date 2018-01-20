В Прилуках нашли нелегальный колл-центр росийского банка
Операторы обслуживали клиентов из РоSSии и Крыма через интернет и IP-телефонию.
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Прилуках нелегальный колл-центр одного из роSSийских банков. Он был организован московской коммерческой структурой с целью оптимизации расходов. Операторы обслуживали клиентов из РоSSии и Крыма через интернет и IP-телефонию.
Об этом сообщила СБУ в субботу.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что на серверном оборудовании колл-центра, который находился в РоSSии, накапливались личные данные украинских граждан, так как кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, обязаны были сообщить работодателю свои персональные данные: домашний адрес, номера мобильных телефонов, адреса почтовых электронных ящиков, аккаунты в социальных сетях и т.п.
Во время санкционированных обысков в помещениях заведения правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику, подтверждающие незаконность функционирования колл-центра.
Проверяется информация о причастности роSSийской компании и ее "ячейки" к финансированию незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Колл-центр закрыт.
Напомним, что аналогичный случай произошел летом в Сумах. Там тоже нашли колл-центр роSSийского банка. По данным правоохранителей, нелегальный колл-центр по заказу топ-менеджмента банка организовал один из киевских бизнесменов. В подпольном контакт-центре за минимальную плату работали местные студенты, которых увольняли после завершения "испытательного срока".
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