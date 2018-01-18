«Нафтогаз» понизил цены на газ для промышленности

«Нафтогаз» опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с ценами на январь этого года, в феврале они будут снижены на 5,5-5,9% (на 577,2 грн).

Минимальная цена за тысячу кубометров газа, отпускаемого на условиях предоплаты, теперь составит 9195,6 гривен.

Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 591,6 грн – до 10732,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в Украине запасов природного газа при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. На сегодня ежегодно в стране добывают более 20,5 млрд куб. метров газа.

