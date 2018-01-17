Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество "Укртрансгаза"

Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество

Министерство энергетики и угольной промышленности в рамках разделения (анбандлинга) НАК "Нафтогаз Украины" намерено стать органом управления имущества, которое находится на балансе "Укртрансгаза".

В дальнейшем это имущество будет передано новому оператору - АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), следует из проекта правительственного постановления, имеющегося в распоряжении РБК-Украина.

В четверг, 18 января, документ рассмотрит профильный правительственный комитет. В проекте речь идет о таком имуществе, как магистральные газопроводы, газопроводы-отводы и сооружения на них, компрессорные станции, подземные хранилища, имущество сервисных подразделений, автотранспорт и многое другое.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что имущество, которое используется "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано МГУ в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения по сути арбитражных споров между НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром", которые длятся при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в комментарии РБК-Украина сказал, что узнал об этом документе только сегодня, 17 января.

"Мы будем его обсуждать с разработчиком – Минэнерго. Но передача "Магистральным газопроводам Украины" подземных хранилищ и непрофильных активов может быть очень токсичным, и нуждается в дополнительном согласовании с европартнерами", - считает Коболев.

Напомним, между Кабмином и "Нафтогазом" идет дискуссия о том, какие активы "Укртрансгаза" передавать МГУ. НАК настаивает на передаче ГТС, а правительство - на передаче ГТС, хранилищ и сервисных служб.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион рассказал, что на данный момент в Украине создан независимый оператор украинской газотранспортной системы - ОАО "Магистральные газопроводы Украины" и уже утвержден план управления, решен вопрос финансирования, начат отбор независимых директоров компании. 




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