Одеські портовики докупили ще один пікап «Фольксваген» за мільйон

Одеські портовики докупили ще один пікап «Фольксваген» за мільйонДП «Одеський морський торговельний порт» 29 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Алекс СО» легковий автомобіль за 1,15 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До кінця року мали поставити чотиридверний п’ятимісний пікап Volkswagen New Amarok DoublCab Jager 2.0 TDI 180PS кольору чорний перламутр. У салонах цю модель у такій комплектації продають за ціною від 972 тис грн. до 1,16 млн грн.

Автомобіль матиме дизельний двигун, шкіряні кермо важіль, багатофункціональний дисплей, подушки безпеки водія та переднього пасажира, бокові подушки безпеки спереду, подушки безпеки для голови, клімат-контроль, круїз-контроль, тонування скла, задній парктронік, мультимедійну систему з монохромним LCD-дисплеєм тощо.

Ціна угоди на 0,2%, або 2 тис грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

ТОВ «КарпатиАвтоцентр», яке єдине знижувало ціну на торгах, пропонувало на 1% нижчу ціну, але його відхилили. Надана довідка за рахунками обліку основних засобів нібито не підтверджувала наявність у фірми обладнання і матеріально-технічної бази.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Автомир» Михайла Басія, Артема Григоряна, Юрія Непомнящого та Олександра Нестеренка і ТОВ «Алекс-ІФ» Андрія Лисіва та Андрія Семаніва, який був помічником нардепа від БПП Михайла Довбенка.

Найбільша частка у «статутнику» львівського «Алекс Со» належить Ярославу Харишу, який вказаний бенефіціаром. Із 2003 року до кінця 2008-х років Хариш був співвласником вищезгаданого суперника «Алекс-ІФ» зі схожою назвою. Також співвласниками «Алекс Со» є Юрій Пелещишин та ПАТ КУА «Карпати-Інвест».

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Одеський морпорт замовив «Алекс СО» чотири автомобіля Volkswagen на 6,07 млн грн.


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