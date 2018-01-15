?Минэкономики отменило санкции против роSSийского поставщика угля "Южтранс"

Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности от 26 декабря".

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Министерство экономического развития и торговли отменило санкции в отношении компании "Южтранс" (Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину.

Об этом говорится в приказе министерства от 29 декабря №1905.

Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности Украины от 26 декабря".

30 октября Минэкономики ввело санкции в отношении компании "Южтранс" за действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности. "Южтрансу" было запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.

Напомним, ООО "Южтранс" входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (ООО "Шахтоуправление "Садкинское").

"Южтранс" осуществляет поставки антрацита для ряда украинских предприятий, в том числе энергогенерирующей компании "Донбассэнерго". Как сообщалось, с мая по октябрь прошлого года "Южтранс" поставила для Донбассэнерго более 100 тыс. тонн антрацита.