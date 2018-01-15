Минэкономики отменило санкции против роSSийского поставщика угля "Южтранс"
Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности от 26 декабря".
Министерство экономического развития и торговли отменило санкции в отношении компании "Южтранс" (Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину.
Об этом говорится в приказе министерства от 29 декабря №1905.
Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности Украины от 26 декабря".
30 октября Минэкономики ввело санкции в отношении компании "Южтранс" за действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности. "Южтрансу" было запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине.
Напомним, ООО "Южтранс" входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (ООО "Шахтоуправление "Садкинское").
"Южтранс" осуществляет поставки антрацита для ряда украинских предприятий, в том числе энергогенерирующей компании "Донбассэнерго". Как сообщалось, с мая по октябрь прошлого года "Южтранс" поставила для Донбассэнерго более 100 тыс. тонн антрацита.
Сейчас в Украине наблюдается острый дефицит энергетического угля, как антрацитовой, так газовой групп. Кроме РоSSии Украина импортирует уголь из США и ЮАР.
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15.01.2018 16:47