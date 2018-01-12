Нардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБе
Он подал документы в АМКУ на приобретение 25% акций.
Антимонопольный комитет 10 января начал рассмотрение дела о концентрации, которое касается приобретения физическим лицом Максимом Микитасем доли в Проминвестбанке. Сделка позволит ему получить 25% голосов в высшем органе управления компании.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
В прошлом году Микитась подавал заявку на приобретение Проминвестбанка вместе с Павлом Фуксом, но ее отклонил регулятор.
Сейчас более 99% акций ПИБа принадлежит роSSийскому государственному Внешэкономбанку.
16 марта 2017 года Украина ввела санкции сроком на 1 год в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк" из-за их принадлежности роSSийскому государству. Санкции предусматривают ограничения на вывод капитала за пределы страны в пользу связанных лиц.
Микитась с 2010 по 2016 год занимал должность президента одной из крупнейшей строительных корпораций "Укрбуд". В августе 2016 года Микитась прошел в Верховную Раду по 206-му округу в Чернигове.
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