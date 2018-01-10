УН: новый глава Приватбанка - чех Петр Крумханзль

Его кандидатуру должны согласовать в ближайшее время.

Петр Крумханзль Фото: ukranews.com

Агентство "Украинские новости" заявило, что новым председателем правления Приватбанка станет чех Петра Крумханзль (Petr Krumphanzl). Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается в ближайшее время, пишет агентство со ссылкой на свои источники.

Пресс-служба Приватбанка пока не комментирует эту информацию.

Крумханзль с 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзль по образованию математик, но с недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). В законодательстве теперь прописано требование "профессиональной пригодности" руководителя банка. Оно определяется как совокупность знаний, профессионального и управленческого опыта лица, необходимых для надлежащего выполнения должностных обязанностей руководителя банка с учетом бизнес-плана и стратегии банка, а также функциональной нагрузки и сферы ответственности конкретного руководителя банка.

Напомним, что предыдущий глава правления Приватбанка Александр Шлапак уволился 20 июля 2017 года. С тех пор его обязанности исполняет Галина Пахачук, заместитель главы правления Приватбанка. Позже Приватбанк нанял компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine, которая должна была найти кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор).

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности.