Украина за год увеличила импорт нефти почти втрое
За 2017 год Украина импортировала нефти и газового конденсата в денежном выражении на 442,2 млн долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом со ссылкой на Государственную фискальную службу Украины сообщает
Как отмечается, основные поставки нефти (85,2%) были из Азербайджана – на 376,8 миллиона долларов, Ирана (8,5%) – 37,7 миллиона долларов и Казахстана (3,9%) – 17,5 миллиона долларов.
Из других стран было поставлено сырье на 10 миллионов долларов.
Напомним, 9 января нефть подорожала до максимума с 2015 года.
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