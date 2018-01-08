За 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полиция

Полицейские за 2017 год разоблачили в Украине 1 329 разнообразных игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента защиты экономики Нацполиции.

Отмечается, что нелегальные игорные заведения хорошо маскировали свою деятельность: работали под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях.

«Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования. Среди них игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер», – говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен.

Также во время санкционированных обысков оперативники ДЗЕ полиции изъяли 4,5 миллиона гривен, которые были получены преступным путем.

Правоохранительные органы открыли 647 уголовных производств по фактам занятия игорным бизнесом.

В отношении игроков, которые занимались преступной деятельностью, были составлены и направлены в суд 315 административных протокола по ст. 181 (Азартные игры) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи за участие в нелегальных азартных играх предусматривает наказание в виде наложения штрафа в 425 гривен.

Напомним, в Украине запретили игорный бизнес в 2009 году.

Верховная Рада запретила все виды азартных игр, которые предусматривают получение прибыли организаторами. За соответствующее решение проголосовали 340 депутатов.