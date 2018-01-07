Евросоюз обжалует в ВТО запрет ввоза свинины в РФ

Потери ЕС от ограничений составляет 1,4 млрд евро ежегодно

Евросоюз обжалует в ВТО запрет ввоза свинины в РФ

Всемирная торговая организация приняла на рассмотрение запрос ЕС на арбитраж с Россией. Об этом сообщает портал Politico, ссылаясь на собственные источники, знакомые с делом.

ЕС требует признать незаконным запрет на экспорт свинины, введенный еще в начале 2014 года. Этот запрет, принят еще до обострения отношений РФ с миром, объяснялся необходимостью защиты от эпидемии африканской чумы свиней.

В ЕС оценивают ежегодные потери от этого запрета на уровне 1,4 млрд евро.

В прошлом году в ВТО признали этот запрет незаконным, однако РФ его не отменили, объяснив это действием пищевых контрсанкций, которые были введены несколько месяцев спустя. Таким образом, решение ВТО может определить и правомерность роSSийских санкций.

Напомним, что ЕС ранее озвучивал планы обжаловать роSSийские санкции, однако до сих пор этот шаг не реализовал.

Так же РоSSия до сих пор не обжаловала санкции западных стран, зато обжаловала запреты, введенные Украиной. Это дело может стать прецедентом для ВТО - до сих пор организация не рассматривала правомерность политических санкций в отношении международного торгового права.


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