Япония запретит экспорт в РФ грузовиков и спецтехники

Япония запретит поставлять в РоSSию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. Эти санкции вступят в силу с 17 июня. Об этом пишет ТАСС .

Фото: finclub.net

Санкции Японии

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда пояснил, что решение принято в связи с решением Кабинета министров Японии о запрете на экспорт в РоSSию продукции, что «способствует укреплению промышленной инфраструктуры».

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Япония также расширит санкции против роSSийских банков.

Также Япония объявила новые санкции против 133 человек из РоSSийской Федерации и «ЛДНР» из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

Кроме того, Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в РоSSию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.