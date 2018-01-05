В 2017 году бизнес вывел из Украины 1,8 миллиарда долларов

Объем репатриации дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил 1,8 млрд, долларов.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет ZN.UA

«Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $ 1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали (…) Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось», — сказал он в эфире «Радио Вести».

Чурий также сообщил, что в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

«Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию», — добавил Чурий.

Напомним, в среду, 3 января, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 800 млн гривен. Как сообщалось, 27 декабря, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 млн гривен. За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.